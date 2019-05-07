اعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له قبيل ​جلسة الحكومة​ انه من المفترض ان ننتهي هذا الأسبوع من درس مشروع ​الموازنة​ العامة لعام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي حسن خليل: من المفترض ان ننتهي هذا الأسبوع من الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.