افادت غرفة التحكم المروري عن قطع طريق عام المنصورية عين سعادة من قبل بعض المحتجين وحركة المرور كثيفة في المحلة.
وكان قد وقع اشكال بين القوى الامنية واهالي المنصورية احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي فوق الارض في المنطقة.
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