اخبار العالم

قطع طريق عام المنصورية عين سعادة من قبل بعض المحتجين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افادت غرفة التحكم المروري عن ​قطع طريق​ عام المنصورية عين سعادة من قبل بعض المحتجين وحركة المرور كثيفة في المحلة.

وكان قد وقع اشكال بين القوى الامنية واهالي المنصورية احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي فوق الارض في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع طريق عام المنصورية عين سعادة من قبل بعض المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا