لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له خلال التحرك الذي ينفذه أهالي المنصورية ضد مشروع مد التوتر العالي إلى ان "القوة تستعمل على تجار المخدرات لا على الناس الأبرياء وأخذوا أوامر صارمة من ​الحكومة​"، مناشداً رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ و​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ لحل المشلكة ولا يمكن مد الخطوط إلا تحت الارض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش من المنصورية: القوة تستعمل ضد تجار المخدرات لا ضد الناس الأبرياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.