موظفو أوجيرو اكدوا مواصلة الاضراب لحين تحقيق المطالب

اعلن موظفو "​أوجيرو​" الاستمرار في الإضراب الى حين تحقيق المطالب، واعتبروا في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، انه طالما الاصرار على الظلم باق فإن الاضراب باق، محملين الدولة مسؤولية عدم حسم الموضوع.

واوضح الموظفون ان "تعويضات العاملين سيلحقها التخفيض وكأننا نجلد بعد الموت، وبما انه ليس لدينا سوى الاضرابات للتعبير عن رأينا نعتذر من المواطنين كما نطلب سحب المادتين 60 و61 في مشروع قانون الموازنة العامة من التداول أو تجميدهما للوصول إلى حلول أخرى".

اضافوا "يجب ألا ننسى ان بعض القطاعات في المؤسسة تؤمن 7 ايام من العمل على مدار 24 ساعة".