ضمن خطة الوزارة.. تحويل ثاني مكتب تمويني في الإسكندرية إلى مركز خدمات متطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – الخليج 365:

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بدء إجراءات تطوير ثاني المكاتب التموينية بالمحافظة، ضمن خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة متطورة على مستوى المحافظات خلال العام الجاري.

وقال "سعد الله" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن مديرية التموين حصلت على موافقة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية والدكتور الوزير على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تخصيص مقرًا جديدًا لإنشاء مركز خدمة تمويني متطور في حي العجمي بمبنى "طرق ثان" على طريق المكس، بدلًا من مكتب تموين الدخيلة الذي كان يعاني من مشكلات عديدة نظرا لعدم جاهزية المكان والتكدس الذي كان يعاني منه أهالي حي العجمي.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه جرت معاينة المقر الجديد من قبل اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بتكليف من محافظ الإسكندرية، كما دعى أعضاء مجلس النواب عن الدائرة البرلمانيين حسن خير الله ومصطفى الطلخاوي لمعاينة المكان الجديد على الطبيعة، وأبدوا موافقتهم ليتم اتخاذ إجراءات إسناده ضمن خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين العادية إلى مراكز متطورة الخدمات.

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يذكر أن مديرية التموين بالإسكندرية انتهت الأسبوع الماضي من إنشاء أول مركز خدمات تموينية متطور بالمحافظة، بمنطقة السيوف التابعة لدائرة الرمل، لبدء العمل به وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن حل المشكلات الإدارية والفنية بمكتب رمل 3 بنطاق الدائرة.

يذكر أن الدكتور خالد شرف‏،‏ مساعد وزير التموين لشئون التنمية البشرية والتخطيط والشئون الإدارية‏، أعلن بدء خطة الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها لمراكز خدمة متطورة‏، لافتا إلى أن الخطة تتضمن إقامة نحو60 مركزا في23 محافظة وافتتاحها قبل نهاية يونيو المقبل.

وأوضح مساعد وزير التموين في تصريحات سابقة، أنه سيتم تكثيف الجهود بدعم من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية لزيادة المراكز إلى 100 مركز خلال عام 2019.