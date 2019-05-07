"قسم حروق ومركز طبي".. تعاون إيطالي مصري في المجال الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، السفير الإيطالي في القاهرة، جيامباولو كانتيني، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، وطالب الجانب الإيطالي بدراسة تحويل المبنى القديم للقنصلية الإيطالية بمحافظة بورسعيد، إلى مركز طبي متخصص لحضانات الأطفال والرعايات المركزة، الأمر الذي رحبت به وزيرة الصحة ووجهت الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالرحمن، مستشار الوزيرة للمشروعات، بتشكيل لجنة فنية من شأنها سرعة مراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بالمبنى للبدء في تطويره بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية.

كما عرض الجانب الإيطالي تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي من خلال شركة "إيني" الإيطالية، والتي تنشيء قسمًا للحروق سواء بمستشفى الهرم التخصصي أو المستشفى الإيطالي بالعباسية، ووفقاً لنتائج الدراسات سيتم اختيار إحداهما للبدء بإنشاء القسم، وبما يساهم في تقديم خدمة طبية للمرضى عالية الجودة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال الدواء، ووجهت وزيرة الصحة والسكان، في هذا الصدد الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، بتذليل جميع العقبات أمام شركات الدواء الإيطالية بما يساهم في سرعة تسجيل الدواء، واتاحته فى السوق المصري بسعر مناسب للمريض.​