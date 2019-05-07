قطر تعلن تخصيص 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بتخصيص 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا الدعم يأتي "لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بهم واستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب".

وأوضح البيان أن دولة قطر خصصت 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار "لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما أثناء شهر رمضان ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء".

وحثت قطر المجتمع الدولي بكافة مكوناته، دولا ومنظمات، إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وأكدت التزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة.