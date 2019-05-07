صحيفة: التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة البنكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):
أفاد تقرير سوداني اليوم الثلاثاء بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك.
وذكرت صحيفة "السوداني اليوم" في عددها الصادر اليوم أن "مصادر موثوقة تحصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته".
وأكدت المصادر أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك بجنب المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها"، وأشارت إلى "مخاطبة مسجل عام الأراضي لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد".
وكشفت المصادر عن توصلهم إلى أملاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم.
وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت أول أمس الأحد البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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