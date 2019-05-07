غرق شابين أثناء استحمامهما في نهر النيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد: انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، جثتي شابين غرقا أثناء استحمامهما في نهر النيل بناحية قرية الطوايل دائرة مركز ساقلتة. وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز ساقلتة بغرق شابين في نهر النيل دائرة المركز. وكشفت المعاينة المبدئية أن "يوسف. م"، و"أحمد. م" أبناء عمومة، غرقا أثناء الاستحمام في مجرى نهر النيل لعدم إجادتهما السباحة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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