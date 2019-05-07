وكيل أوقاف سوهاج: أكثر من 2600 قافلة دعوية في المساجد أسبوعيا خلال رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج، عن تخصيص 112 مسجدًا على مستوى المحافظة للاعتكاف، والملتقيات الفكرية، والأمسيات الدينية .

وأضاف "طيفور" في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إن أئمة المديرية سوف ينفذون 2610 قوافل دعوية و2610 دروسًا دينية أسبوعيًا في شهر رمضان.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج أن المديرية خصصت 63 مسجدا على مستوى المحافظة للاعتكاف خلال الشهر الكريم، وجرى تخصيص 49 مسجدًا أيضًا للملتقيات الفكرية.

وأشار "طيفور" إلى أنه جرى التأكيد على الأئمة وخطباء المساجد بالحرص على أداء الدروس والقوافل وصلاة القيام بالمساجد، وعدم تمكين أي شخص من غير المكلفين بالمساجد من إمامة المصلين في صلاة التراويح.