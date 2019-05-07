رئيس مركز بحوث الصحراء: بدء تقييم تجارب الزراعات المطرية في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

أعلن الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز بدأ في تقييم تجارب زراعة القمح والشعير في محافظة مطروح، والتي جرت بنظام الزراعات المطرية التي ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وتابع "مصلحي" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التجارب جرت في مدن غرب مطروح ضمن 7 مواقع بحثية، لاستنبات أصناف جديدة تواكب الظروف المناخية بالمحافظة ضمن مشروع الزراعة الحافظة لتحسين إنتاجية الحبوب الصغيرة.

وأضاف رئيس المركز، أن التجارب البحثية جرى تنفيذها في منطقة القصر بمدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى موقع آخر بمنطقة الحبلة بسيدي حنيش بمركز رأس الحكمة، وكذا موقعين آخرين بمركز النجيلة والموقع الخامس بمنطقة "العرق " جنوب سيدي براني بمساحة إجمالية تقدر بـ50 فدانًا تقريبًا.