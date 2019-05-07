"ممنوع عنه الزيارة".. مصدر بدار الشفاء يكشف حالة شريف مدكور الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بمستشفى دار الشفاء إن الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور مستقرة حاليا، بعد إجرائه العملية الجراحية مساء الاثنين، لاستئصال ورم في القولون.

وأضاف المصدر لمصراوي، الثلاثاء، أن شريف تم حجزه بغرفته داخل المستشفى ومنع الزيارة عنه خلال هذه الفترة لحين تجاوز المرحلة الأولى من الاستشفاء.

كانت وزيرة الصحة زارت شريف مدكور السبت الماضي؛ للاطمئنان على حالته الصحية، ووجهت بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للإعلامي شريف مدكور.

ولقى الإعلامي شريف مدكور تضامنًا واسعًا، كما تلقى الكثير من رسائل الدعم من قبل الإعلاميين والفنانين، بعد إعلان إصابته بالمرض.