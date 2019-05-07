زعيم حزب العمّال الكردستاني عبد الله أوجلان إجتمع بمحاميه لأوّل مرّة منذ 2011

وكالات- إجتمع زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا، عبد الله أوجلان بمحاميه لأول مرّة منذ ثماني سنوات، وفق ما قال أحدهم لوكالة"فرانس برس" اليوم الإثنين 6 ماي 2019.

وقال ريزان ساريجا إن اللقاء الذي جرى في الثاني من ماي كان "الأول مع محاميه منذ عام 2011 وإستمر لنحو ساعة".