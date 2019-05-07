العراق يتسلم 4 مقاتلات كورية من طراز "تي-50"

قالت قيادة القوة الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن 4 طائرات كورية من طراز "تي-50" ستصل إلى العراق قبل نهاية الشهر الجاري.
وذكرت القيادة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه تم شحن دفعة جديدة، وعددها 4 طائرات من طراز "تي-50" من كوريا الجنوبية إلى العراق، ومن المتوقع وصول الدفعة
قبل نهاية الشهر الجاري.
يشار إلى أن العراق تسلم ثلاث دفعات من طائرات "تي-50" الكورية المقاتلة، التي تعد من الطائرات الحديثة التي تتمتع بقدرات فائقة على المناورة والتصويب الدقيق، وهذه الدفعات تمثل جانبا من مساعي العراق لتعزيز قدراته العسكرية.
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