العراق يتسلم 4 مقاتلات كورية من طراز "تي-50"

قالت قيادة القوة الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن 4 طائرات كورية من طراز "تي-50" ستصل إلى العراق قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكرت القيادة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية

- أنه تم شحن دفعة جديدة، وعددها 4 طائرات من طراز "تي-50" من كوريا الجنوبية إلى العراق، ومن المتوقع وصول الدفعةقبل نهاية الشهر الجاري.يشار إلى أن العراق تسلم ثلاث دفعات من طائرات "تي-50" الكورية المقاتلة، التي تعد من الطائرات الحديثة التي تتمتع بقدرات فائقة على المناورة والتصويب الدقيق، وهذه الدفعات تمثل جانبا من مساعي العراق لتعزيز قدراته العسكرية.