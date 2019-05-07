مقتل 3 من مسلحي "الشباب" في غارة جوية جنوبي الصومال

أعلن الجيش الأمريكي أن 3 من مسلحي حركة "الشباب" لقوا حتفهم إثر غارة جوية شنها جنوبي الصومال. وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا - في بيان أورده راديو "شابيلي" الصومالي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الغارة الجوية كانت للدفاع عن النفس عقب قيام مقاتلي حركة "الشباب" بشن هجوم على القوات

وأضافت أن القوات الصومالية كانت تقوم بعملية من أجل القضاء على شبكة إرهابية في المنطقة، وتعزيز الدعم المحلي للحكومة عندما تعرضت لهجوم مسلحي "الشباب"، مشيرة إلى أنه لم تقع خسائر في صفوف المدنيين.

الصومالي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الغارة الجوية كانت للدفاع عن النفس عقب قيام مقاتلي حركة "الشباب" بشن هجوم على القواتالصومالية بالقرب من منطقة "تورتورو".وأضافت أن القوات الصومالية كانت تقوم بعملية من أجل القضاء على شبكة إرهابية في المنطقة، وتعزيز الدعم المحلي للحكومة عندما تعرضت لهجوم مسلحي "الشباب"، مشيرة إلى أنه لم تقع خسائر في صفوف المدنيين.

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