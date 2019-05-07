وزير الخارجية الإثيوبي يزور جنوب السودان

توجه وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أنار جاشيو، اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة جنوب السودان "جوبا" للمشاركة في اجتماع الدورة السابعة والستين لمجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد).

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن

الاجتماع - المقرر عقده اليوم وغدا - يهدف إلى تقييم مدى تحقيق وتنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان الذي توصلت إليه الأطراف المتنازعة.وإيجاد منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان.كان وزير الخارجية الإثيوبي، وصل السبت الماضي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه والتي استغرقت يومين.