قتل ما يقارب من 110 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية بارزة وأصيب 60 آخرون بنيران قوات الجيش الوطنى اليمنى خلال المعارك التى شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوب اليمن.
وأكد مسئول عسكرى يمني، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن من بين القتلى القيادى البارز سلطان هادى محفوظ داوود من منطقة أرحبصنعاء، والعميد منير على أحمد ناجى القحوم من محافظة عمران، وتم تدمير 3 أطقم قتالية تابعة للميليشيا الإرهابية، وأوضح أن قتلى مليشيا الحوثى الانقلابية والمصابين سقطوا فى مواجهات جرت فى قطاعات شمال مديرية قعطبة.
وأضاف أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية، أجبرت
وقصفت مدفعية الجيش اليمنى فى مريس تعزيزات لمليشيا الحوثى الإرهابية ودمرت 3 أطقم ومدرعة بى تى آر، فى قريتى حمر السادة والقفلة ومقتل من كانوا على متنها أثناء قدومهم إلى قرية قردح شمال مديرية قعطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 170 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في معارك جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.