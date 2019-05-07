العراق يدين هجوم طالبان على مقر أمني غرب أفغانستان

أدانت الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء هجوم حركة طالبان على مقر أمني غرب أفغانستان، معربة عن دعمها الكامل لكافة الجهود للقضاء على التطرف. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ـ في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية ـ إن "العراق يدين أشد الإدانة الهجوم الإرهابي لطالبان الذي استهدف مقرا أمنيا في غربي البلاد، وتسبب في مقتل عدد من

السومرية نيوز العراقية ـ إن "العراق يدين أشد الإدانة الهجوم الإرهابي لطالبان الذي استهدف مقرا أمنيا في غربي البلاد، وتسبب في مقتل عدد منالجنود الأفغان، وإصابة آخرين"، مؤكدا أن "العراق يرفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ويقف مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ويدعم جميع الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف، والعنف، كما يؤيد جهود الحكومة الأفغانية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

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