مقتل 5 أشخاص وإيقاف 233 آخرين في صدامات بفنزويلا

أعلن المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب، مقتل 5 أشخاص وإيقاف 233 شخصا خلال صدامات الأسبوع الماضي في التظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى تمرد عسكري ضدالرئيس نيكولاس مادورو.
ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن صعب قوله "جرت حوالي 233 عملية توقيف فضلا عن مقتل 5 أشخاص"، مضيفا أن جميع
يذكر أن التظاهرات جرت بعدما دعا جوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وقد أعلن صباح الثلاثاء الماضي أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود المتمردين، إلا أن مادورو أكد أنه أفشل ما أسماها بـ"المناوشات الانقلابية"، وأن "الخونة" سيعاقبون.
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