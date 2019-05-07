الولايات المتحدة والهند تبحثان جهود إحلال السلام في أفغانستان

بحث المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان "زلماي خليل زاد" مع وزيرة الشئون الخارجية الهندية "سوشما سواراج" الجهود الرامية لإحلال السلام في أفغانستان، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها زاد إلى الهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية "رافيش كومار" -

حسبما ذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء، - إن المبعوث الأمريكي ووزيرة الخارجية الهندية ناقشا أيضا خلال محادثاتهما دور أصحاب المصالح في المنطقة من أجل إحلال السلام وتحقيق التنميةفي أفغانستان، مشيرا إلى أن الهند ستعمل مع الشركاء الرئيسيين خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا الشأن.وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها المبعوث الأمريكي إلى الهند حيث كانت الأولى في شهر يناير الماضي.يشار إلى أن خليل زاد يقود الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أجل إنهاء الحرب في أفغانستان.