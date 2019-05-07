"مفوضية اللاجئين" تطلق حملتها العالمية بمناسبة شهر رمضان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن شراكتها مع OSN شبكة الترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوعية بأزمة اللاجئين والنازحين داخلياً عبر إخبار أبرز قصصهم التي تأتي من مختلف مناحي الحياة وذلك لتسليط الضوء على أوضاعهم لدى جمهورها العريض في الشرق الأوسط.

وتشكل هذه الشراكة جزءاً من الحملة العالمية الأبرز التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتشجيع الناس على تذكر اللاجئين في شهر رمضان من خلال دعائهم وزكواتهم حيث تؤمن المفوضية سبيلاً موثوقاً وآمناً وفعالاً لإخراج الزكاة من خلال "صندوق الزكاة للاجئين".

وستعرض قنوات OSN 30 قصة فريدة ومختلفة عن اللاجئين والنازحين داخلياً في الأردن ولبنان ومصر والمغرب والعراق خلال شهر رمضان من خلال برنامج "أنا لاجئ وهذه قصتي" ويهدف هذا البرنامج الوثائقي لإظهار التعاطف مع الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم العاجل والمستدام كما يشكل المرحلة الأولى من شراكة تمتد لسنة كاملة بين المفوضية وشبكة قنوات OSN لرفع مستوى الوعي حول قضايا النزوح القسري.

وقال حسام شاهين مسؤول شراكات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل نسعى لتسليط الضوء على أزمة اللاجئين المتزايدة وكيف يشكل صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية مساراً موثوقاً وفعالاً لتأدية الزكاة وترك أثر إيجابي على حياة اللاجئين الأكثر حاجة ويسرنا عقد شراكة مع OSN لعرض قصص اللاجئين على جمهورها العريض بهدف إظهار قدرتهم على الصمود في وجه الظروف الاستثنائية ".

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من ناحيته أعرب عماد مرقس الرئيس التنفيذي للمحتوى لدى OSN عن فخره بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسليط الضوء على واقع اللاجئين.. مشيراً إلى حرص مؤسسته على تقديم الدعم قدر الإمكان عبر مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية.

ويستند صندوق الزكاة للاجئين إلى استخدام أموال الزكاة بحسب الضوابط الشرعية من أجل تحقيق أثر إيجابي في العالم ويحظى الصندوق بالدعم من فتاوى صادرة عن علماء دين بارزين ويتبع سياسة 100% دون اقتطاع بهدف إيصال كامل أموال الزكاة مباشرة إلى العائلات اللاجئة والنازحة داخليا الأكثر عوزاً وذلك بنقرة واحدة عبر موقع المفوضية المخصص للصندوق zakat.unhcr.org ولدى المفوضية القدرة على تسلم وتوزيع ما لا يقل عن 26 مليون دولار أميركي من أموال الزكاة لتحسين حياة 24,000 عائلة من اللاجئين والنازحين داخليا الأكثر عوزا في عدد من البلدان كالأردن ولبنان واليمن والعراق وموريتانيا ومصر.

وقد استلمت المفوضية 14,4 مليون دولار أميركي من أموال الزكاة بين العامين 2016 و2018 وتم توزيعها على 6,888 عائلة، معظمها من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتبعا لحسابات المفوضية توفر مساهمة مادية معدلها 1,350 دولاراً أميركياً بتأمين الطعام والثياب والملجأ لعائلة محتاجة لمدة سنة كاملة.