القوات السودانية تضبط أسلحة وأجهزة تفجير عن بعد

ذكرت وكالة أنباء السودان، الاثنين، أن القوات السودانية ضبطت أحزمة ناسفة وأسلحة مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تستخدم في التفجير عن بعد وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية خلال مداهمة عقار في العاصمة الخرطوم.

وقالت الوكالة إن وحدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت المداهمة بعد أن وردت إليها معلومات بأن هناك عقاراً بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وجاء في نص بيان قوات الدعم السريع:

“نجحت قوات الدعم السريع بالسودان في إحباط محاولة تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلاً عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية داخل منزل بحي الطائف شرق الخرطوم، بجانب سيارات، وألقت القبض على عدد من المتهمين بموقع الحدث”.

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وبحسب الإعلام الإلكتروني للدعم السريع، فإن إستخبارات الدعم السريع كانت قد رصدت معلومات عن نشاط غريب لأشخاص بأحد المنازل بحي الطائف، حيث جرى تحديد المنزل، وبعد التأكد منه حددت القوة ساعة الصفر وداهمت المنزل ونجحت في السيطرة على المتهمين، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، وكشفت المعلومات أنهم كانوا بصدد تنفيذ مخطط إجرامي من شأنه زعزعة أمن البلاد واستقرارها في هذا الظرف الحرج.

وأكد قائد فريق المداهمة جاهزية قوات الدعم السريع للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن، بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه العملية النوعية نفذتها قوة خاصة من الدعم السريع، لافتاً إلى أنها ستكون رسالة قوية وواضحة لكل من يستهدف أمن وسلامة البلاد، مؤكداً أنهم سلموا المتهمين إلى قسم الشرطة التي دونت ضدهم بلاغات تمهيداً لمحاكمتهم.

المصدر: الخرطوم – وكالات