دهسته طائرة

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أعلنت ​الخطوط الجوية الكويتية​ عن وفاة أحد موظفيها أثناء تأديته لعمله في ساحة سحب الطائرات.

وذكرت الخطوط الكويتية في بيان “أنه وقع حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية، أدى إلى وفاته أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى مبنى الركاب 4، بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات، وتجري حاليا التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السلطات الرسمية المعنية لمعرفة أسباب وقوع الحادث”.

وأسفت الخطوط الكويتية لوقوع هذا الحادث الأليم وتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بأحر التعازي لأسرة الفقيد.

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المصدر وكالات