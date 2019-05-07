كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومبرج: الحرب الكيماوية بدأت من محاولات إطعام مليارات البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع تعداد سكان كوكب الأرض بمعدلات خيالية خلال القرن الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقدم الزراعي. وبعد أن صارت في القرن التاسع عشر النترات والأمونيا (الموجودة في روث البهائم) عناصر أساسية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي، عمل العلماء الألمان على البحث عن مصادر مستدامة للحصول على تلك الغازات، حسبما يذكر الفيديو الذي نشرته بلومبرج.

وفي فترة لاحقة تمكن "فريتز هابر" و"كارل بوش" من تطوير عملية كيميائية لتحويل النيتروجين الموجود في الهواء إلى أمونيا، وهو ما أدى إلى زيادة ضخمة في قدرة البشر على زراعة الغذاء.

وأخذت قصة إنتاج الأسمدة منحى أكثر إثارة مع بداية الحرب العالمية الأولى، عندما بدأت ألمانيا استخدام عملية هابر-بوش لإنتاج مواد متفجرة، وهو ما جعل هؤلاء الكيميائيين الآباء المؤسسين للحرب الكيماوية.