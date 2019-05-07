كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط "حرب نفسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى وصف إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه "حرب نفسية".

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.

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ونقلت الوكالة عن كيوان خسروى المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومى قوله "تصريح بولتون استخدام أخرق لحرب نفسية مستهلكة".