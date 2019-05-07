كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوساطة مصرية.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، ومساعدة الأمم المتحدة ودولة قطر، وفق ما ذكرته بي بي سي.

ويأتي ذلك بعدما تصاعدت أعمال العنف والهجمات المتبادلة بين الجانبين مطلع الأسبوع الجاري عقب إطلاق الفصائل صواريخ على جنوب إسرائيل.

وبعد فترة وجيزة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "الحملة لم تنته بعد... نحن نستعد للاستمرار".

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وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن النشطاء أطلقوا 690 صاروخًا على جنوب إسرائيل خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية - تم اعتراض 240 منها بواسطة نظام الدفاع الصاروخي في القبة الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، استهدفت إسرائيل 350 موقعًا تابعًا لحركة حماس والجهاد الإسلامي.

وكان نتنياهو قد حذر في وقت سابق من أن القوات المحيطة بالقطاع "ستصعد بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".