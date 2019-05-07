كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: نتجه إلى تعليق الإضراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان لرويترز إن موظفي المصرف المركزي بصدد اتخاذ قرار لتعليق إضراب خلال اجتماع جمعيتهم العامة اليوم الثلاثاء وسيستأنف العمل بعدها.

Advertisements

وقال عباس عواضة في مكالمة هاتفية "متجهون إلى تعليق الإضراب نتيجة الإيجابيات اللي صارت ضمن إطار المسؤولين والتواصل. رح نعطي حسن نية بهذا الموضوع ونعلق الإضراب لواقع السوق و(حتى) نريح السوق".

وأضاف أن العمل سيستأنف بعد مؤتمر صحفي سيعقب اجتماع الجمعية العامة. وأضرب موظفو البنك أمس الاثنين للاحتجاج على مسودة مقترحات الميزانية التي ستقلص رواتبهم.