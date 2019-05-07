كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول سفينة استطلاع بريطانية إلى ميناء في منطقة البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت سفينة الاستطلاع (H87) HMS Echo التابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى أوديسا على البحر الأسود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان". وستبقى السفينة هناك لمدة ثلاثة أيام. ومن المتوقع إجراء مناورات مشتركة مع البحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

يمكن للسفينة، المزودة بمدفعين من طراز Oerlikon بحجم 20 مم وبنادق صغيرة للأشجار، توفير معلومات بيئية مصممة في الوقت الفعلي تقريبًا.

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وقبل زيارة أوديسا، ورد أن السفينة أبحرت إلى ميناء كونستانتسا الروماني ومدينة باتومي الجورجية على البحر الأسود. ودخلت HMS Echo، التي من المقرر أن تغادر المنطقة في 10 مايو، البحر الأسود، في 20 أبريل.

ووفقًا للسلطات البريطانية، تم نشر السفينة في المنطقة من أجل المشاركة في مناورة حرية الملاحة.

والجدير بالذكر، أن سفينة الاستطلاع HMS Echo كانت أول سفينة حربية تابعة للتحالف تصل إلى البحر الأسود في ديسمبر 2018 في أعقاب حادثة مضيق كيرتش.