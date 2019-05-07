كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودانيون يرفضون مبادرة المجلس العسكري لعلاج الجرحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مبادرة علاج الجرحى ودعم أسر الشهداء وتعويض المتضررين في السودان، رفضها التام لمبادرة المجلس العسكري لعلاج جرحى التظاهرات بالمستشفيات داخل أو خارج السودان.

وقالت المبادرة، في بيان نشرته جريدة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنها قادرة على علاج جميع المصابين وتكفلها التام بفاتورة علاجهم، مضيفة أنها لن تقبل أي أموال من المجلس العسكري أو قوات الدعم السريع أو أي من مؤسسات الدولة الحالية لتغطية نفقات علاج المتظاهرين.

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وأشارت إلى أن "المؤسستين الوحيدتين التي ستقبل منهما أموال هما جهاز المخابرات الوطني وقوات البطش والإرهاب التابعة لقوات الشرطة لأنهما الجهتان المسؤولتان عن الفظائع التي حدثت أبان أحداث ثورتنا العظيمة وبشروط".

وشددت المبادرة على أنها غير معنية بتصريحات نائب رئيس المجلس العسكري عن تكفل الدولة بنفقات العلاج.