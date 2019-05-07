كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسترالي يتلقى "رشقة بيض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الأسترالية شابة رشقت رئيس الوزراء سكوت موريسون ببيضة، خلال مشاركته في لقاء رسمي، الثلاثاء.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشابة التي تبلغ 24 من عمرها، فاجأت موريسون برشقه ببيضة، لكنها لم تتمكن من إصابته في الرأس.

ووقع الحادث في جمعية للنساء في منطقة ألبوري، جنوبي أستراليا.

وسارع الحراس إلى توقيف الشابة، وهي ناشطة تدافع عن حقوق الحيوانات، فيما أصيبت امرأة متقدمة في العمر جراء الهجوم، فيما وصف زعيم المعارضة، بيل شورتن، ما حصل بـ"المقرف" والفظيع.

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وأكدت الشرطة اعتقال الشابة التي كانت تحمل "كرتونة" من البيض، ووجهت إليها تهمة شن اعتداء وحيازة مادة "القنب الهندي".

وفي مارس الماضي، حظي الفتى الأسترالي ويل كونولي، بشهرة واسعة، بعدما رشق بالبيض سيناتورا أدلى بتصريح عنصري عقب هجوم إرهابي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأوقع خمسين قتيلا.

ولم يوجه القضاء الأسترالي، وقتها، أي اتهامات للصبي لأنه ما يزال قاصرا في السابعة عشرة من عمره، وحصل على عدة تبرعات مالية، وقال إنها سيقدمها لعائلات الضحايا.

وفي تصريح عقب "حادث البيض"، قال كونولي إنه لا ينصح الناس بأن يرشقوا الساسة بالبيض، لأنهم سيجدون أنفسهم سريعا في قبضة الحراس.