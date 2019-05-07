كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران: نقل أمريكا قوات جديدة إلى الشرق الأوسط هو "حرب نفسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كيوان خسروي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات السابقة للمسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق بنشر مجموعة حاملة الطائرات وقوة المهام الانتحارية في الشرق الأوسط هي "استخدام غير ماهر لحدث مهترئ لشن حرب نفسية ضد ايران".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، أنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستحاول اختبار قوة القوات المسلحة الإيرانية.

يأتي بيان إيران، بعد أن صرح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم الأحد، بأن واشنطن تنشر مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن ومجموعة مهمة قاذفة قنابل قرب الحدود الإيرانية، ووصفها بأنها "قوة لا هوادة فيها" من شأنها أن ترد على أي هجوم. على مصالح الولايات المتحدة.