كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة موظف مطار أثناء سحب طائرة بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الكويتية، الاثنين، وفاة أحد موظفيها الفنيين إثر "حادث أليم" تعرض له أثناء تأديته مهام عمله، مؤكدة أن السلطات تجري التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب ما وقع.

Advertisements

وأوردت الخطوط الكويتية في بيان، أن أحد موظفيها الفنيين من المنتسبين لقطاع المعدات الأرضية، تعرض للحادث عند الساعة 3:10 من عصر الاثنين.

وتوفي الموظف أثناء سحبه إحدى طائرات الشركة من نوع (بي 777) خالية من الركاب والأطقم، من ساحة المطار إلى مبنى الركاب (4) بواسطة المعدة المخصصة لذلك.