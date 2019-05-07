مسؤول إسرائيلي سابق يكشف سبب عدم اعتراض القبة الحديدية للصواريخ الفلسطينية

وأضاف الرئيس السابق لقسم أبحاث الاستخبارات العسكرية أن لدى إسرائيل "فجوة حرجة" في نظام الحماية الخاص بها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأوضح أنه "في حالة الصاروخ الذي أصاب السيارة بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي، ومن وجهة نظر النظام الدفاعي، فقد كانت هذه منطقة مفتوحة خالية من السكان.. نحن لا نعترض مثل هذه الصواريخ".
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