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مسؤول إسرائيلي سابق يكشف سبب عدم اعتراض القبة الحديدية للصواريخ الفلسطينية

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وقال يعقوب أميدرور في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست": "إذا تم إطلاق صاروخ على موقع يبعد أقل من بضعة كيلومترات، فليس لدينا ما يكفي من الوقت لاعتراضه".

وأضاف الرئيس السابق لقسم أبحاث الاستخبارات العسكرية أن لدى إسرائيل "فجوة حرجة" في نظام الحماية الخاص بها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأوضح أنه "في حالة الصاروخ الذي أصاب السيارة بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي، ومن وجهة نظر النظام الدفاعي، فقد كانت هذه منطقة مفتوحة خالية من السكان.. نحن لا نعترض مثل هذه الصواريخ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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