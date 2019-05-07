5 قتلى وتوقيف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا

اسماء السيد - كراكاس: قتل خمسة أشخاص وأوقف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا على هامش التظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو، على ما أعلن المدعي العام طارق وليام صعب الإثنين.

قال صعب في مقابلة تلفزيونية "حصلت حوالى 233 عملية توقيف وقتل خمسة أشخاص. وجميع هذه الحالات قيد التحقيق".

كانت منظمة العفو الدولية أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط أربعة قتلى خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعارضة والقوات الفنزويلية على هامش تظاهرات حاشدة جرت الثلاثاء والأربعاء في جميع أنحاء فنزويلا.

جرت التظاهرات، بعدما دعا غوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وقد أعلن صباح الثلاثاء الماضي أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود المتمردين. غير أن مادورو أكد في المساء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية"، مؤكدًا أن "الخونة" سيُعاقبون.

