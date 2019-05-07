اسماء السيد - كراكاس: قتل خمسة أشخاص وأوقف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا على هامش التظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو، على ما أعلن المدعي العام طارق وليام صعب الإثنين.
قال صعب في مقابلة تلفزيونية "حصلت حوالى 233 عملية توقيف وقتل خمسة أشخاص. وجميع هذه الحالات قيد التحقيق".
كانت منظمة العفو الدولية أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط أربعة قتلى خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعارضة والقوات الفنزويلية على هامش تظاهرات حاشدة جرت الثلاثاء والأربعاء في جميع أنحاء فنزويلا.
جرت التظاهرات، بعدما دعا غوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وقد أعلن صباح الثلاثاء الماضي أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود المتمردين. غير أن مادورو أكد في المساء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية"، مؤكدًا أن "الخونة" سيُعاقبون.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 قتلى وتوقيف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.