اخبار العالم

بومبيو يقول أمريكا ترى نشاطا يشير إلى "تصعيد" محتمل من جانب إيران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements
بومبيو يقول أمريكا ترى نشاطا يشير إلى دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بومبيو يقول أمريكا ترى نشاطا يشير إلى "تصعيد" محتمل من جانب إيران

روفانيمي (فنلندا) (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى "تصعيد" محتمل وذلك بعد يوم من إعلان واشنطن أنها سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة "تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وقال بومبيو للصحفيين "ما زلنا نرى نشاطا يدفعنا للاعتقاد باحتمال وجود تصعيد، لذلك نحن نتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتنا على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حال حدوث شيء فعليا".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

شاهد: نتانياهو وبومبيو يبحثان أنشطة إيران

فيديو مقدم من سكاي نيوز عربية

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • بريطانيا.. توتر الأخوين

    بريطانيا.. توتر الأخوين

    أكدت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري وزوجته ميغان ألغيا منتابعة الأمير ويليام على إنستغرام، مما تسبب في حالة استغراب على مواقع التواصل الاجتماعي.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • رونالد بطل كرتوني يحارب الفضائيين

    رونالدو بطل كرتوني يحارب الفضائيين

    أصدر ، العرض التشويقي، لرسوم كرتونية جديدة، يلعب فيها النجم البرتغالي دور بطل يحارب كائنات فضائية تغزو الأرض.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • غزة.. الغارات الإسرائيلية دمرت خطوط الكهرباء والمياه

    غزة.. الغارات الإسرائيلية دمرت خطوط الكهرباء والمياه

    خلفت الغارات الإسرائيلية على غزة دمارا كبيرا في الممتلكات. دمار ترك صدمة في نفوس أصحاب البيوت والمتاجر المدمرة، بعد ما كانوا تجهزوا لاستقبال شهر رمضان.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

إلغاء

Advertisements

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

نتانياهو وبومبيو يبحثان أنشطة إيران

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يقول أمريكا ترى نشاطا يشير إلى "تصعيد" محتمل من جانب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا