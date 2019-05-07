مسؤول أمني إيراني: نجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأميركية إبراهام لینكولن

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي أن ​القوات المسلحة​ الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة لحاملة الطائرات الأميركية "إبراهام لینكولن".

ورد خسروي على بیان مستشار ​الأمن القومي الأميركي​، ​جون بولتون​، حول إرسال حاملة الطائرات للمنطقة، بأن "بولتون یفتقر إلى الخبرة العسكریة والأمنیة، وإن تصریحاته جاءت لأغراض استعراضیة".

ولفت الى أنه "بعد الرصد الدقیق من جانب القوات المسلحة الإيرانية، تبین أن حاملة الطائرات لینكولن كانت قد دخلت میاه البحر الأبیض المتوسط قبل 21 یوما، إذن بیان بولتون جاء لأغراض غاشمة في توظیف حادث كان قد فقد أهمیته، بهدف إثارة حرب نفسیة".

وأشار الى أنه "من المستبعد أن یرغب قادة الجیش الأميركي في اختبار الطاقات المؤكدة للقوات المسلحة الإیرانیة".