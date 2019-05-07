الدفاع التركية: سلاح الجو التركي يدمر مواقع للعمال الكردستاني شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بان "سلاح الجو التركي دمّر مواقع تابعة لحزب "العمال الكردستاني" في غارات جوية شمالي ​العراق​"، مشيرةً إلى أن "مقاتلات سلاح الجو أغارت على مواقع للمنظمة الانفصالية في منطقة "زاب" شمالي العراق".

ولفتت إلى أن "الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات تابعة للمنظمة".