بلومبرغ: تراجع بسعر صرف الليرة التركية بعد إلغاء نتائج الانتخابات البلدية باسطنبول

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأنه "أدى قرار أعلى هيئة انتخابية في تركيا إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول إلى تراجع حاد في سعر صرف الليرة، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار السياسي"، مشيرةً إلى أن "العملة التركية تراجعت مقابل نظيرتها الأميركية يوم الاثنين بأكثر من 3%، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك بعد الإعلان عن قرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في اكبر مدينة تركية اسطنبول".
ولفتت إلى أنه "واصلت العملة التركية تراجعها الثلاثاء، حيث انخفضت بحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.94% ، إلى 6.1384 ليرة للدولار"، مشيرةً إلى أن "المستثمرين يهربون من الليرة في محاولة لتجنب التداول بها لتفادي أي هبوط قد يصيبها".
واعتبرت الوكالة أن "قرار إلغاء الانتخابات يعد دليلا على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادي المتزايد خلال أكثر من عقد ونصف في السلطة".
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