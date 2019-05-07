مدعي عام فنزويلا: 5 قتلى وتوقيف 233 شخصا خلال صدامات الأسبوع الماضي

قتل خمسة أشخاص وأوقف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا على هامش التظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو، على ما أعلن المدعي العام طارق وليام صعب.
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط أربعة قتلى خلال الاشتباكات التي وقعت بين انصار المعارضة والقوات الفنزويلية على هامش تظاهرات حاشدة جرت الثلاثاء والاربعاء في جميع أنحاء فنزويلا، وعاد وأكّد الرئيس مادورو في المساء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية" مؤكداً أن "الخونة" سيُعاقبون.
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