مدعي عام فنزويلا: 5 قتلى وتوقيف 233 شخصا خلال صدامات الأسبوع الماضي

قتل خمسة أشخاص وأوقف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في ​فنزويلا​ على هامش التظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ إلى تمرد عسكري ضد الرئيس ​نيكولاس مادورو​، على ما أعلن المدعي العام طارق وليام صعب.

وكانت ​منظمة العفو الدولية​ أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط أربعة قتلى خلال الاشتباكات التي وقعت بين انصار المعارضة و​القوات​ الفنزويلية على هامش تظاهرات حاشدة جرت الثلاثاء والاربعاء في جميع أنحاء فنزويلا، وعاد وأكّد الرئيس مادورو في المساء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية" مؤكداً أن "الخونة" سيُعاقبون.