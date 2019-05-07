اشارت صحيفة "التايمز" في مقال بعنوان "اختبارات للجينات تعطي أملاً للمرضى المصابين بأشرس أنواع سرطان البروستات"، الى إن "اختبار الجينات لدى الرجال الذين يعانون من سرطان البروستات يكشف عن المعرضين للموت المبكر بنسبة تزيد بمقدار 3 أضعاف، بحسب نتائج آخر الدارسات الطبية".

وأضافت أن هذه الاختبار يتيح للأطباء إخضاع أولئك المرضى إلى علاجات قوية فور التشخيص، مما يعزز فرصهم بالنجاة من هذا المرض". ويعتبر مرض سرطان البروستات من أكثر ​الأمراض​ شيوعاً في ​بريطانيا​، إذ يصيب نحو 47 ألف شخص سنوياً، ويودي بحياة 12 ألف منهم كل عام.

وأوضحت أن بعض أنواع سرطان البروستات لا يكون شرساً ولا ينمو ​السرطان​ وينتشر بسرعة. ولفتت الى إن اختبارات الجينات أضحت مهمة للغاية لتحديد نوع العلاج الذي سيخضع له المريض ومعرفة مدى فعاليته، مشيراً إلى أن إجراء هذا الاختبار أضحى روتينياً لبعض أنواع السرطانات.