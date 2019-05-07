غوايدو: الانقلاب العسكري فشل في فنزويلا لأن البعض لم يفوا بوعودهم

أعلن زعيم المعارضة في ​فنزويلا​ ​خوان غوايدو​ في حديث لوكالة فرانس برس، أنّ بعضاً ممّن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها الاسبوع الفائت ضدّ الرئيس ​نيكولاس مادورو​ وباءت بالفشل "لم يفوا بوعودهم"، مؤكدا في المقابل أن التغيير "قريب جدا".

وأوضح غوايدو معلقا على الدعوة التي وجهها في 30 نيسان قرب قاعدة عسكرية في ​كراكاس​ ومعه المعارض ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود قال إنهم تمردوا على الرئيس، ان "هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك قريباً".

ولفتت وكالة فرانس برس الى ان ​قيادة الجيش​ لا تزال وفية لمادورو منذ أن أعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في 23 كانون الثاني، وقد اعترفت به حوالى خمسين دولة في طليعتها ​الولايات المتحدة​. وهذا الولاء أفشل دعوة غوايدو إلى تمرد عسكري ضد مادورو، وقد طلب حوالى 25 عسكريا اللجوء إلى سفارة ​البرازيل​ فيما لجأ لوبيز إلى سفارة ​تشيلي​ ثم سفارة ​إسبانيا​.