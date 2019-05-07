غوايدو: الانقلاب العسكري فشل في فنزويلا لأن البعض لم يفوا بوعودهم

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو في حديث لوكالة فرانس برس، أنّ بعضاً ممّن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية التي دعا إليها الاسبوع الفائت ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو وباءت بالفشل "لم يفوا بوعودهم"، مؤكدا في المقابل أن التغيير "قريب جدا".
وأوضح غوايدو معلقا على الدعوة التي وجهها في 30 نيسان قرب قاعدة عسكرية في كراكاس ومعه المعارض ليوبولدو لوبيز وعدد من الجنود قال إنهم تمردوا على الرئيس، ان "هذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك قريباً".
ولفتت وكالة فرانس برس الى ان قيادة الجيش لا تزال وفية لمادورو منذ أن أعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في 23 كانون الثاني، وقد اعترفت به حوالى خمسين دولة في طليعتها الولايات المتحدة. وهذا الولاء أفشل دعوة غوايدو إلى تمرد عسكري ضد مادورو، وقد طلب حوالى 25 عسكريا اللجوء إلى سفارة البرازيل فيما لجأ لوبيز إلى سفارة تشيلي ثم سفارة إسبانيا.
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