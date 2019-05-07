اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له من ​المنصورية​، الى ان "عمال ​مؤسسة كهرباء لبنان​ يحاولون مدّ خطوط التوتر العالي فوق الارض بالقوة، في ظل انتشار كثيف للقوى الامنية، وقد حصل احتكاك وتلاسن بينهم وبين الاهالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر حنكش من المنصورية: عمال كهرباء لبنان يحاولون مدّ خطوط التوتر العالي فوق الارض بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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