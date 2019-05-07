السفير الاماراتي: رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان اصبح قريبا

أعلن السفير الاماراتي في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ بعد لقائه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أن "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان اصبح قريبا ونطمئن الجميع ان علاقتنا طيبة مع لبنان ويهمنا استقراره ودعمنا في هذا الاتجاه".

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