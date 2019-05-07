عسيران: نشر الغسيل لا يجدي نفعا والمطلوب إيجاد الحلول

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح اليوم ان القيمين في ​لبنان​ لم يأتوا برؤية واحدة وموحدة لمستقبل لبنان الاقتصادي ، لافتا الى ان الشائعات ستكون سيدة الموقف لان الكثيرين لا يثقون بالمواقف السياسية بل تتحكم بهم ظروف كهذه من الغرائز المختلفة.

وأضاف "قلت واكرر ان نشر الغسيل لا يجدي نفعا والمطلوب حلول بغير الشكل الذي نحن فيه كي لا نقع في مستقبل الشعبويات التي تصل بنا الى المجهول والجحيم ، مؤكدا ان الاستعجال بقرارات خاصة ب​الموازنة​ لا يمكن الاستمرار بها فترة طويلة ، حان الوقت لانقاذ لبنان وليعد الوئام و​المحبة​ بين اللبنانيين والى هذا البلد بعد تضحيات جسام تحملها ​اللبنانيون​ للحفاظ على وطنهم".