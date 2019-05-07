كلية التكنولوجيا تعلن مواعيد مباراة الدخول للعام الجامعي 2019 - 2020

أعلنت كلية التكنولوجيا في ​الجامعة اللبنانية​ أن مواعيد مباراة الدخول إلى ​السنة​ المنهجية الأولى من الإجازة في الهندسة (باللغتين الفرنسية والإنكليزية) للعام الجامعي 2019 – 2020 ستتم وفقًا للتالي:

الثلاثاء في 23 تموز 2019: اختصاص المعلوماتية الإدارية

الأربعاء في 24 تموز 2019: اختصاصات هندسة شبكات المعلوماتية و​الاتصالات​، هندسة صناعية وصيانة، هندسة مدنية – أبنية وأشغال.

تُقدّم طلبات الترشيح لهذه المباراة في فروع الكلية بدءًا من الإثنين في 13 أيار 2019 حتى الجمعة في 19 تموز 2019.

المستندات المطلوبة:

§ طلب الإشتراك يُملأ online ويُطبع عبر الإنترنت على الموقع: www.ft.ul.edu.lb/entrance

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§ إخراج قيد إفرادي حديث أو صورة عن بطاقة الهوية

§ صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميًّا أو صورة عن وثيقة الترشح للامتحانات الرسمية

§ صورتان شمسيتان مصدقتان من المرجع المختص

§ طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية

§ رسم الإشتراك لمباراة الدخول 35 ألف ليرة لبنانية يُدفع لدى Liban Post بموجب إيصال تسديد رسوم صادر عن قسم شؤون ​الطلاب​.