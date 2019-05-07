أعلنت كلية التكنولوجيا في الجامعة اللبنانية أن مواعيد مباراة الدخول إلى السنة المنهجية الأولى من الإجازة في الهندسة (باللغتين الفرنسية والإنكليزية) للعام الجامعي 2019 – 2020 ستتم وفقًا للتالي:
الثلاثاء في 23 تموز 2019: اختصاص المعلوماتية الإدارية
الأربعاء في 24 تموز 2019: اختصاصات هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات، هندسة صناعية وصيانة، هندسة مدنية – أبنية وأشغال.
تُقدّم طلبات الترشيح لهذه المباراة في فروع الكلية بدءًا من الإثنين في 13 أيار 2019 حتى الجمعة في 19 تموز 2019.
المستندات المطلوبة:
§ طلب الإشتراك يُملأ online ويُطبع عبر الإنترنت على الموقع: www.ft.ul.edu.lb/entrance
§ إخراج قيد إفرادي حديث أو صورة عن بطاقة الهوية
§ صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميًّا أو صورة عن وثيقة الترشح للامتحانات الرسمية
§ صورتان شمسيتان مصدقتان من المرجع المختص
§ طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية
§ رسم الإشتراك لمباراة الدخول 35 ألف ليرة لبنانية يُدفع لدى Liban Post بموجب إيصال تسديد رسوم صادر عن قسم شؤون الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر كلية التكنولوجيا تعلن مواعيد مباراة الدخول للعام الجامعي 2019 - 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.