شهيب: كل الثقة والشكر للرئيس عون الساهر على كل أبناء الوطن والحريص على العدالة

لفت وزير التربية ​أكرم شهيب​ في تصريح له بعد لقائه ووزير النصاهة ​وائل أبو فاعور​ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ إلى "اننا سلّمنا الرئيس عون "إسقاط الحق الشخصي" عن المتهم بقتل الشهيد علاء أبو فرج، على أن يُسلّم الإسقاط إلى ​القضاء​ المختص فور تسليم المتهم أمين السوقي"، مؤكداً أن "لدينا كل الثقة والشكر لفخامة الرئيس الساهر على كل أبناء الوطن والحريص على العدالة والقانون".

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