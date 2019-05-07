وسام فرنسي لرئيس جامعة الحكمة

أبلغت مستشارة السفارة الفرنسيّة للتعاون والعمل الثقافي مديرة المعهد الفرنسي في ​لبنان​ السيدة فيرونيك أولانيون، رئيس ​جامعة الحكمة​ الأب الدكتور ​خليل شلفون​ أن رئيس ​الحكومة​ الفرنسيّة السيد ​إدوار فيليب​ منحه وسام السعفة الآكاديميّة برتبة ضابط تقديرًا لعطاءاته وإلتزامه الثابت في خدمة التعاون الفرنسي في حقل التربيّة.

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