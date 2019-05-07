باسيل: بـ 7 أيار 2005 انتصر الحق ورجع الوطن على الوطن

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "في ​7 أيار​ 2005 انتصر الحق وعاد الوطن الى الوطن"، مضيفا:"ان شاء الله في كل 7 أيار تنتصر الحقيقة على الكذبة ويعود الوطن للأوادم".

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