حكيم: لجوء الدولة الى اعتماد القوة لمد التوتر العالي بالمنصورية غير مقبول

اعتبر الوزير السابق ​آلان حكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما يحصل غير مقبول، ولجوء الدولة الى اعتماد القوة والأمر الواقع لمد ​التوتر العالي​ في منطقة ​المنصورية​ مشهد يذكرنا بأيام الاحتلال السوري في ​لبنان​"، مشيراً إلى أنه "هكذا تتجسد ​سياسة​ الكذب والوعود الفارغة، حيث يرى المواطن نفسه تحت الأمر الواقع، السلطة غائبة عن السمع، ولا من يحميه ولا من يسأل عنه".

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