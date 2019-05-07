موظفو مستشفى فتوح كسروان الحكومي: متضامنون مع زملائنا بكل المستشفيات الحكومية

أكدت لجنة المتابعة في ​مستشفى فتوح كسروان الحكومي​ - ​البوار​ "التضامن اليوم مع الاعتصام في ​المستشفيات الحكومية​ كافة، للمطالبة ب​سلسلة الرتب والرواتب​ لجميع موظفي المستشفيات الحكومية والطلب من ​وزارة الصحة العامة​ الافراج عن المستحقات والمساهمات المالية وإحالتها الى ​وزارة المال​ لحل الازمة التي تضرب اكثرية المستشفيات الحكومية بالاضافة إلى تدخل فوري من قبل وزارتي الصحة العامة والمالية لحل ازمة الرواتب في اكثر من مستشفى".

وفي بيان لها، شددت اللجنة على "التضامن الكامل مع زملائنا موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​ لما يتعرضون له من ضغوط ودعاوى لمنعهم من التحرك والاعتصام وللمطالبة بحقهم بالعيش بكرامة وقبض الرواتب المتأخرة".